Einbruch in Spielhalle : Mit drei Gullideckeln Schaufensterscheibe eingeworfen

Voerde Täter hebelten acht Geldautomaten auf und stahlen das darin enthaltene Bargeld.

Drei Gullideckel benutzten bislang noch unbekannte Täter, um in der Nacht zu Mittwoch in eine Spielhalle an der Grenzstraße einzudringen, wie die Polizei mitteilt. Nachdem es ihnen gelungen war, mit den Gullideckeln die Schaufensterscheibe einzuwerfen, hebelten sie im Inneren acht Geldautomaten auf und stahlen aus ihnen das dort enthaltene Bargeld. Anschließend flüchteten die Einbrecher unerkannt. Die Kriminalpolizei erschien noch in der Nacht am Tatort zur Spurensicherung. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die Hinweise geben können oder Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an die Polizei Voerde, Telefon 02855 9638-0, zu wenden.