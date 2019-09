Vorfall in Hamminkeln am Morgen : Feuerwehreinsatz auf A3: Auto brennt auf Standstreifen ab

Vorfall in Hamminkeln am Morgen

Hamminkeln Feuerwehreinsatz in Hamminkeln: Ein Auto brannte auf der Autobahn. Zur Beruhigung schenkten die Retter einem mitreisenden Kleinkind ein Stofftier.

Am Freitagmorgen hat auf der Autobahn 3 in Fahrtrichung Oberhausen bei Hamminkeln ein Auto gebrannt. Wie die alarmierte Feuerwehr berichtete, stand kurz hinter der Auffahrt Hamminkeln ein Wagen auf dem Standstreifen in Flammen. Der Wagen konnte schnell gelöscht werden. Verletzte gab es nicht, die betroffenen Personen wurden betreut und in einem unserer Fahrzeug untergebracht. Die Feuerwehr konnte dem mitreisenden Kleinkind noch ein Stofftier übergeben.