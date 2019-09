Gegengutachten vorgelegt : Gutachten-Streit über Kiesabbau am Niederrhein

Gutachten-Streit über Kiesabbau am Niederrhein

In der Landespressekonferenz (v. l.): Raimo Benger (Vero-Hauptgeschäftsführer), Dr. Kyrill-Alexander Schwarz (Gutachter), Christian Strunk (Vero-Präsident) und Franz-Bernd Köster (Vero-Landesvorsitzender NRW). Foto: Vero

Kreis Wesel Die Kiesfirmen machten am Donnerstag über ihren Branchenverband der Bau- und Rohstoffindustrie (Vero) ein Gegengutachten öffentlich. Es stützt im Kern die Politik der schwarz-gelben Landesregierung.

Sebastian Peters ist Regionalleiter der Rheinischen Post am Niederrhein. Er leitet die Redaktion Wesel.

Mit einem eigenen Gutachten wenden sich jetzt die Kiesfirmen vom Niederrhein gegen eine durch den Landrat Ansgar Müller angedrohte Klage. Die Unternehmen legten über ihren Branchenverband Vero am Donnerstag in Düsseldorf vor der Landespressekonferenz ein Gutachten vor, das die rechtliche Gültigkeit des Landesentwicklungsplans (LEP) zu untermauern versuchte. Zuvor hatte Landrat Ansgar Müller gemeinsam mit vier linksrheinischen Bürgermeistern eine Klage gegen den Landesentwicklungsplan angedroht.

Erstellt wurde es von Professor Kyrill-Alexander Schwarz von der Universität Würzburg. Er kritisiert, dass der Vorwurf der fehlerhaften Bedarfsermittlung unzutreffend sei. „Professor Dr. Kment hat bei der Erstellung seines Gutachtens schlichtweg die aktuelle Rechtsprechung nicht berücksichtigt“, argumentiert Schwarz. Er verweist darauf, dass das Verwaltungsgericht Düsseldorf am 19. Februar 2019 in seinem Urteil festgestellt habe, dass die für den LEP erforderliche Bedarfsermittlung keinen Bedenken unterliege. „Somit hätte in dem speziellen Fall für die Kommunen eine wohl angestrebte Klage kaum Aussicht auf Erfolg“, ergänzt Christian Strunk, Vero-Präsident und Geschäftsführer des Weseler Kiesunternehmens Hülskens.