Kontroverse Debatte im Planungsausschuss : Neuer Konflikt um den Klimabeirat

Hamminkeln Die kontroverse Debatte im Planungsausschuss lief erst ins Leere, dann wurde eine Arbeitsgruppe gebildet. Bis zur neuen Entscheidung ruhen Maßnahmen zum Klimanotstand.

Die umstrittene Ausrufung des Klimanotstandes mündete am Mittwoch in einen neuen Konflikt um die Besetzung und die inhaltliche Ausrichtung eines Klimabeirats. Dessen Einsetzung hatten die Grünen unterstützt von der CDU betrieben. Die Verwaltung verweigerte dazu wegen fehlender Vorgaben, Input zu geben, und forderte Präzisierung. Im Planungsausschuss wollte die Verwaltung mittels Fragebogen wissen, welche Gruppierung ihre Vertreter in den Beirat entsenden sollen und welche nicht. Der Konflikt aus der Ratsdebatte um den Klimanotstand wurde so unter anderen Vorzeichen fortgeführt.