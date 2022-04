Stadt stellt eine neue Broschüre vor : Die schönen Seiten von Hamminkeln

Bernd Romanski (v.l.), die neue Wirtschaftsförderin Nadine Jordan und Tourismus-Fachbereichsleiter Thomas Michaelis stellten die Broschüre vor. Foto: Thomas Hesse

Hamminkeln Die Verwaltung hat eine neue Broschüre aufgelegt, um Bürger, Neuankömmlinge und Touristen über die Stadt der sieben Dörfer zu informieren. Neben interessanten Texten gibt es viele sehenswerte Bilder. Was alles enthalten ist.

Wer etwas auf sich hält sollte zeigen, dass er sich was wert ist. So hält es auch die Stadt Hamminkeln mit ihren sieben Dörfern. Die Verwaltung hat jetzt eine neue Standortbroschüre aufgelegt, die nicht nur mit schönen Bildern und stilistisch einheitlichen Beiträgen für die Isselstadt wirbt. Sie ist auch auf starkes, schweres (Hochglanz-)Papier gedruckt und liegt mit ihren 50 Seiten angenehm gewichtig in der Hand. Das Signal ist: Da hat man was, für das es sich lohnt, mit hoher Qualität zu werben.

Die neue Broschüre wird ab sofort auf touristischen Messen, im Rathaus an interessierte Besucher, von den beteiligten Unternehmen und bei verschiedenen Veranstaltungen ausgegeben. Die Leitlinie, die auch den Titel hergibt, ist ein klares Bekenntnis zu Hamminkeln: „Schön hier“. Ansichten aus den sieben Dörfern wie das Schloss Ringenberg, die Dingdener Heide, die Brüner Höhen, die verschiedenen Dorfkirchen oder die Bahnanbindung in Mehrhoog versammeln in farbsatten Bildern Ansichten aus der flächenmäßig größten Stadt des Kreises Wesel. Attraktionen und Ausflugsziele wie das Kesseldorfer Storchennest, die verschiedenen Mühlen oder das Kulturdorf Marienthal wechseln sich ab.

Info Rathaus bekommt eine neue Wirtschaftsförderin Personal Der Tourismus ist ein bedeutender Faktor im breitgestreuten Wirtschaftsmix der Stadt Hamminkeln. Im Rathaus ist ab Mitte des Jahres Nadine Jordan für den Bereich Wirtschaftsförderung zuständig. Sie ist ein Verwaltungsgewächs und schon seit 2002 im Rathaus, als sie dort ihre Ausbildung begann. Sie folgt auf Martin Hapke, der in den Ruhestand geht. Inhalt Hamminkeln stellt sich in der Broschüre in drei inhaltlichen Abteilungen vor: „Schön hier“, „Lebenswert hier“ und „Stark hier“ heißen sie in einheitlicher stilistischer Linie.

Dazwischen stellen sich Hamminkelner Unternehmen in angeglichener Optik und entsprechend der Gesamtlinie des Layouts vor. Das wirkt optisch alles sehr einheitlich. Die Werbung bringt das Geld ein, das dafür sorgt, dass die Broschüre – außer der städtischen Manpower – keine Kosten für den Steuerzahler verursachte. So wollten es die Stadtverwaltung mit Bürgermeister Bernd Romanski auch haben.

Thomas Michaelis vom Fachbereich Touristik im Rathaus erläuterte, dass die Magazinwirkung beabsichtigt sei. Broschüren wie „Schön hier“ seien etwa auf Touristik- und Freizeitmessen gefragt. Der erste Test ist bereits auf der Touristikmesse in Kalkar gelaufen, wo Hamminkeln am Stand des Kreises Wesel vertreten war – mit positivem Ergebnis. Der Informationsbedarf der Besucher sei groß, die Resonanz auf das Hochglanzprodukt mit Angeboten für Touristen sehr gut gewesen.

Wer das Heft durchblättert stößt zunächst auf Bürgermeister Bernd Romanski, der in einem Interview – statt eines üblichen Vorworts – befragt wird, warum Hamminkeln so lebenswert ist, warum sich ein Besuch lohnt und welche Herausforderungen angesichts künftiger Entwicklungen zu bewältigen sind. Klar, dass der Verwaltungschef lobende und optimistische Worte findet, die Stärken der Stadt herausstellt und gerne als erster Werbeträger Hamminkelns fungiert. Wirtschaft, Lebensgefühl, Hamminkeln halt – das passt.

Zu guten Texten kommen gelungene, manchmal sogar verlockend schöne Bilder, für die Thomas Michaelis gesorgt hat. Natürlich, so sagt er, sei die Broschüre auch digital einseh- und lesbar, etwa auf der Homepage www.hamminkeln.de. Die Auflage der Broschüre beträgt 2500 Stück und soll für dieses Jahr ausreichen. Da sie etliche zeitlose Themen beinhaltet, kann auch ohne beträchtliches Nacharbeiten anschließend an eine zweite Auflage gedacht werden.