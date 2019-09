Ursache bislang unklar : Keine Sirene bei Probealarm in Weseler City zu hören

Foto: dpa/Rolf Vennenbernd Infos Sirenen-Alarm in NRW - das ist zu tun.

Kreis Wesel Um 10 Uhr am Donnerstag sollten in allen Städten in NRW die Sirenen zur Probe heulen. Auch der Kreis Wesel sollte daran teilnehmen. Gehört hat man aber leider nichts.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Sebastian Peters Von Sebastian Peters Autorendetails aufklappen Sebastian Peters ist Regionalleiter der Rheinischen Post am Niederrhein. Er leitet die Redaktion Wesel. zum Autorenprofil

War es nur der Defekt einer Sirene oder haben mehrere Sirenen beim landesweiten Probealarm im Kreis Wesel versagt? Für 10 Uhr war das Testsignal in der Weseler Innenstadt angekündigt. Zu hören war dort allerdings nicht. Auch im Weseler Kreishaus vernahm man kein Geräusch, teilte eine Sprecherin auf Anfrage mit. „Wir prüfen gerade, welche Sirenen kreisweit nicht funktioniert haben.“ Das sei noch nicht abschließend geklärt. Mehrere Leser meldeten inzwischen, dass auch bei ihnen keine Sirene zu vernehmen war. Meldungen erfolgten unter anderem aus Büderich und der Feldmark.

Die Sirenen sollen in einem Notfall warnen. Noch am Mittwoch zum normalen Test in der Weseler Innenstadt hatte die Sirene funktioniert.

Für 10 Uhr am Donnerstag war ein landesweiter Alarm angekündigt. Auch der Kreis Wesel sollte daran teilnehmen. Ziel ist es, der Bevölkerung die Bedeutung der Signale und die damit verbundenen Verhaltensweisen näherzubringen. Gleichzeitig soll damit festgestellt werden, ob es Defizite bei der Technik gibt und ob die Signale überall zu hören sind.

Der Alarm beginnt mit dem einminütigen Dauerton für „Entwarnung“. Es folgt der einminütige auf- und abschwellende Heulton für die Warnung „Gefahr“. Beendet wird der Alarm mit dem einminütigen Dauerton für „Entwarnung“.

Warum funktioniert die Sirene in der Weseler City nicht? Foto: pixabay