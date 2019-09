Lichtenhagen in Schermbeck : Nachbarschaft heißt Zusammenhalt

Die Nachbarn der Siedlung Lichtenhagen feierten jetzt das 50-jährige Bestehen ihrer Nachbarschaft. Foto: Helmut Scheffler

Schermbeck Freude und Leid hat die Nachbarschaft Lichtenhagen erlebt. Jetzt feierte sie ihr 50-jähriges Bestehen. In zwei dicken Chronikbänden konnte man sich über wichtige Ereignisse der vergangenen Jahrzehnte informieren.

Ihr 50-jähriges Bestehen feierte die Nachbarschaft Lichtenhagen. Zum Jubiläumsfest hatten Tanja Flade, Stefan Mahler und Stefan Willhausen eingeladen.

Die meisten der 36 Familien wollten sich das Jubiläumsfest nicht entgehen lassen. Der 87-jährige Erich Stenbrock wurde am Samstagabend als ältester Nachbar begrüßt. Als älteste Nachbarin kam die 83-jährige Ilse Becker zum Nachbarschaftstreffen. Dem drei Monate jungen Jonas Galla können die Eltern eines Tages erzählen, dass er jüngster Gast beim Nachbarschaftsfest war und dass Georg Kindermann und sein Schwiegersohn Markus ein Spanferkel für die Besucher grillten.

Info Jährliches Fest und winterliches Grillen Heute Die Begeisterung innerhalb der Nachbarschaft, wie in den 1970er Jahren zu Ausflügen zu starten, ist nicht mehr vorhanden. Geblieben sind jedoch das jährliche Nachbarschaftsfest am ersten Wochenende nach den Sommerferien und das winterliche Grillen. Im vergangenen Jahr haben sich die Nachbarn auch an einer Pflanzaktion entlang des Lichtenhagens beteiligt.

Ein Großteil der Festteilnehmer war noch nicht geboren, als die Nachbarschaft gegründet wurde. Umso mehr freuten sie sich, dass zwei dicke Chronikbände ausgelegt waren, in denen Odilia Grewing und Markus Schenke eine umfangreiche Sammlung von Informationen über Ereignisse innerhalb der Nachbarschaft zusammengetragen hatten. Als Gründungsmitglied konnte Friedhelm Böckmann viel aus der Anfangszeit erzählen. Die ersten Häuser der Siedlung wurden zu Beginn des 20. Jahrhunderts gebaut. Die Bewohner blieben in der Regel in jenen Nachbarschaften, in denen sie vorher gewohnt hatten.

Im August 1969 trafen sich Karl-Heinz Rademacher, Rainer Grewing und Friedhelm Böckmann, um die Gründung einer Nachbarschaft zu besprechen. Nachdem sie bei ihren Rundgängen ein großes Interesse der Nachbarn festgestellt hatten, luden sie zur Gründungsversammlung ein, die am 24. Oktober 1969 im Hause Böckmann stattfand. Friedhelm Böckmann wurde einstimmig zum ersten Gieseler gewählt. Schriftführer und Kassierer wurde Karl-Heinz Rademacher. Bereits im nächsten Monat wurde das erste Nachbarschaftsfest gefeiert. „Die Polizeistunde wurde weit überschritten“, vermerkt die Chronik über die Feier am 7. November 1969, die bei Grewing stattfand. Die Kapelle Bruno Schoel sorgte für Stimmung. Am anderen Morgen ging es beim Frühschoppen fröhlich weiter.

In Freud und Leid zusammenzuhalten, das war von Beginn an das Ziel der Nachbarschaft, das bis heute bestehen blieb. Traurige Anlässe standen glücklicherweise weniger oft an als Momente, in denen man ausgelassen miteinander feiern konnte. Am 11. Januar 1970 starb Georg Wrazidlo als erster Nachbar, bei dem laut Satzung die Nachbarschaft das Tragen des Sarges übernahm. Zum Einschenken des Kaffees nach der Beerdigung wurden Hilde Böckmann, Karin Böcker und Marlies Rademacher gebeten.

Festliche Höhepunkte waren die Jubiläumshochzeiten. Mit Alois und Elisabeth Stenbrock, Rainer und Maria Grewing, Friedhelm und Hilde Böckmann und mit Kalle und Ilse Becker konnten jeweils Goldhochzeiten gefeiert werden, mit Bruno und Inge Schoel sogar die einzige Diamantene Hochzeit. Bei solchen Festen betrachten es die Nachbarn als eine gerne wahrgenommene Pflicht, einen Kranz zu binden und im Vorfeld der Feier am Wohnhaus der Jubilare aufzuhängen.