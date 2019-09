Im Weseler Kulturspielhaus Scala : 13-jährige Fußballerin feiert Poetry-Slam-Premiere

Jette Barlag, Torhüterin der U 15-Juniorinnen des MSV Duisburg, schreibt Gedichte, die sie am Sonntag auch im Scala vortragen wird. Foto: Malz, Ekkehart (ema)

Wesel Beim 24. Poetry-Slam wird die Weselerin Jette Barlag erstmals auf der Bühne des Kulturspielhauses Scala stehen. Die junge Lyrikerin ist erst 13. Kein Teilnehmer des Dichterwettstreits war jemals jünger als sie.

Groß ist die Freude beim Team des Weseler Kulturspielhauses Scala an der Wilhelmstraße: Denn beim 24. Poetry-Slam, dem beliebten Dichter-Wettstreit, steht am Sonntag, 8. September, 19.30 bis 22 Uhr, ein ungewöhnliches Mädchen auf der Bühne. Die Weselerin Jette Barlag ist erst 13, hat mit zwölf Jahren ihren ersten Lyrikband (Titel: „Ich habe etwas zu sagen“) herausgebracht und wird die jüngste Poetry-Slammerin sein, die je im Scala aufgetreten ist.

Am Freitag

Am Freitag : Kopfhörer-Party heute im Scala Kulturspielhaus

Dichterwettstreit in Rommerskirchen-Anstel

Dichterwettstreit in Rommerskirchen-Anstel : Erster Poetry Slam begeisterte über 150 Fans

Einlass ins Scala am Sonntag ist um 18.30 Uhr. Karten für den Dichter-Wettstreit, bei dem das Publikum durch seinen Beifall entscheidet, wer in die nächste Runde kommt, gibt es bei eventim, den Scala-Vorverkaufsstellen (zehn Euro) und an der Abendkasse für zwölf Euro.