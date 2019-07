Polizei gab dem Reh den Gnadenschuss : Zwei wildernde Hunde reißen Ricke – „Kitze werden nicht überleben“

Ricke wurde am Sonntag in der Plettenberg von zwei frei laufenden Hunden durch Kehlenbiss schwer verletzt. Die Polizei gab dem leidenden Tier den Gnadenschuss. Foto: Klaus Esgen

Wermelskirchen Zwei frei laufende Hunde haben am Sonntag gegen 13.15 Uhr im Bereich Plettenberg ein Reh gerissen und es „übel zugerichtet“, sagt Armin Röntgen. Er ist zusammen mit Klaus Esgen Jagdpächter im Revier Dabringhausen IV und hat nach eigenen Angaben öfters mit dem Problem frei laufende Hunde zu tun.

Als die Polizei eintraf, lebte die schwer verletzte Ricke noch und schrie vor Schmerzen, berichtet Röntgen. Mit einem Schuss habe die Polizei das Tier von seinen Qualen befreit. Unschwer zu erkennen war am Gesäuge, dass die Ricke zwei Kitzen hat. Die etwa acht bis zehn Wochen alten Jungen sind nun verwaist und „haben kaum eine Überlebenschance. Sie werden verhungern“, erläutert der Jagdpächter. Andere Ricken säugen keine fremden Rehkitze. Auch wenn die Kleinen schon äsen, brauchen sie noch die Muttermilch, um bis zum Herbst kräftig genug zu sein und um den Winter zu überleben. Es könne also sein, dass die beiden schwachen Kitze geschossen werden müssen, damit ihnen ein Hungertod erspart bleibt. Röntgen: „Das ist auch für uns Jäger schrecklich.“

Der Fall wurde auch an das Ordnungsamt Wermelskirchen weitergegeben. „Das ist leider nicht der erste Fall“, so Röntgen. Immer wieder beobachte man frei laufende Hunde, so die Erfahrung der Jagdpächter. Sprachen sie solche Hundebesitzer an, wurden sie teilweise ausgeschimpft. „Wir haben extra Warnschilder aufgestellt und bitten die Waldbesucher, ihre Hunde anzuleinen und auf den Wegen zu bleiben. Oft wird es ignoriert.“ Gerade in diesem Gebiet rund um die Pfannkuchenmühle werden viele Hunde ausgeführt.