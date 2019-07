Sanierungsbedarf in der Wermelskirchener Innenstadt : Mit schönen Fassaden Stadtbild aufwerten

Vorher und nachher: In Schalksmühle gab es bereits ein „Best Practice Projekt“ – dieses Fassadenprogramm zeigt, was alles möglich ist, hier eine Immobilie vor der Sanierung... Foto: ASS Düsseldorf

Wermelskirchen Schützenswerte Baukultur soll auch in der Wermelskirchener Innenstadt mit einem eigenen Programm erhalten werden. Dazu soll ein Handbuch erarbeitet werden. Eigentümern winken sogar Fördermittel von Land und Stadt.

Vorher ein trister Kasten, nachher ein Schmuckstück: Was Farben an Häuserfassaden ausmachen, andere Materialien für Details, eine stilgerechte Haustür, wohl proportionierte Fenster. Über den Vorher-Nachher-Effekt ist der Passant verblüfft, der an bekannten Häuserzeilen vorbeiflaniert und die Gebäude nach der Fassadensanierung kaum wiedererkennt. Für die Eigentümer ist das „Aufhübschen“ der Immobilie allerdings meist mit sehr hohen Investitionen verbunden. In Wermelskirchen soll es dafür demnächst einen Zuschuss von Land und Stadt geben: dank eines Fassadenprogramms, das zur Aufwertung des Stadtbildes und den Erhalt der Baukultur in der Innenstadt beitragen soll. Jetzt gab es grünes Licht aus Düsseldorf für den Start des Programms. Es fließen Fördermittel für die vorbereitenden Arbeiten.

... und hier nach den durchgeführten Maßnahmen; Ergebnis: ein Hingucker! Foto: ASS Düsseldorf

Sie sind Teil des Gesamtpakets, mit dem die erste Phase des Integrierten Entwicklungs- und Handlungskonzepts (IHEK) für die Wermelskirchener Innenstadt finanziert werden soll. „Dazu muss zunächst eine Art Handbuch, ein Leitfaden für das Fassadenprogramm erarbeitet werden“, erklärt Florian Leßke vom Amt für Stadtentwicklung auf Nachfrage unserer Redaktion. Es geht zum Beispiel um die Frage, was erlaubt ist und was nicht? Die Verwaltung möchte bei der Umsetzung des Konzepts einen Dialog zwischen Verwaltung, Eigentümern und Bauherren initiieren, um so auch das bürgerschaftliche Engagement für das Stadtbild zu erhöhen.

Info Das sind die Grundlagen einer Förderung Bestandserhebung Voraussetzung für das Fassadenprogramm ist eine umfangreiche Bestandserfassung der Gebäude im Geltungsbereich. Anhand dieser Erfassung können die notwendige Investitionssumme und damit das ungefähre Volumen des Fassadenprogramms erfasst werden. Satzung Die Gestaltungssatzung ist ein wichtiges Instrument, mit dem einer Verwahrlosung entgegengesteuert und gestalterische Absichten rechtlich verbindlich umgesetzt werden können. Wenn eine Bestandserhebung und das Gestaltungshandbuch vorliegen, kann die Gestaltungssatzung auf diese Dokumente aufbauen. Dieses Prozedere muss dann auch Wermelskirchen durchlaufen.

Ziel ist es, gemeinsam ein Gestaltungshandbuch mit Leitlinien für die Baukultur in Wermelskirchen zu erarbeiten. Darin wird ein Spektrum an Leitlinien zu Farbe, Form, Material, Maßstab und Gliederung baulicher Anlagen gemacht. Diese beziehen sich zum Beispiel auf die Dächer (Form, Eindeckung, Aufbauten), die Fassadenmaterialien und deren Gestaltung, Fassadenöffnungen (Größe, Formate, Ausrichtung von Fenstern und Türen) sowie Vordächer und Markisen. Das Gestaltungshandbuch soll einerseits so präzise sein, dass Bauherren sich daran orientieren können, andererseits soll es den Hausbesietzen dennoch Spielraum im Umgang mit ihrem Eigentum ermöglichen. Das fördere die Akzeptanz der Gestaltungsleitlinien, ist die Stadtverwaltung überzeugt.

Vorher wirkt dieses Haus eher trist und unauffällig, nach der Sanierung... Foto: ASS Düsseldorf

Es werde zudem ein Sanierungsgebiet abgegrenzt, in denen die Eigentümer mit Zuschüssen rechnen dürfen. Wermelskirchen hat eine Reihe von historischen Bauten, Gebäuden, die das Stadtbild prägen und erhaltenswert sind. Voraussichtlich gehört zum künftigen Sanierungsgebiet der Bereich an der Stadtkirche, Häuserzeilen an der Berliner Straße, Thomas-Mann-Straße, Remscheider Straße, wo es erhaltenswerte und Stadtbild prägende Häuser und Häuserzeilen gibt, skizzierte Leßke grob den möglichen Geltungsbereich.

... sorgt die Farbgebung für eine enorme Aufwertung der Immobilie. Foto: ASS Düsseldorf