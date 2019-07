Wermelskirchener bei der Bachelorette : Für Andreas Ongemach geht es Mittwoch um die nächste Rose

Wermelskirchen In der ersten Folge der RTL-Kuppelshow konnte der Wermelskirchener bestehen. Gerda Lewis schickte aber drei der 20 Kandidaten gleich nach Hause. Die erste Begegnung mit der Kölnerin hat dem 27-Jährigen den Atem verschlagen.

Bachelorette Gerda Lewis hat in der ersten Folge der RTL-Kuppelshow direkt mal „klare Kante“ gezeigt. In der ersten „Nacht der Rosen“ haben gleich drei der 20 Kandidaten, die um das Herz der Kölnerin buhlen, keine Rose erhalten und sind bereits komplett aus dem Spiel. Für den Wermelskirchener Andreas Ongemach verlief die erste Folge da schon wesentlich erfolgreicher – er bekam die ersehnte erste Rose und darf nun um weitere kämpfen.

Selbstbewusst und fast schon forsch ging Ongemach beim Einzug in die Luxusvilla, an deren Eingang Gerda Lewis die Teilnehmer empfing, zu. Küsschen links, Küsschen rechts – vor ein wenig Körperkontakt scheute der 27-Jährige nicht zurück. „Ich bin zufrieden mit meinem Auftreten. In bin meiner Linie treu geblieben, habe mich im Fernsehen genauso gegeben, wie ich im Alltagsleben auch bin“, sagte Andreas Ongemach, der die Ausstrahlung der ersten Bachelorette-Folge im kleinen Kreis der Familie verfolgte: „Das ist ein super Gefühl – man freut sich über jede Rose, die man bekommt.“