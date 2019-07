Schloss Burg in Solingen : Spannende Ritterkämpfe vor der Kulisse der Burg

Schloss Burg in Solingen

Wermelskirchen Um „Jungritter und Burgdrachen“ dreht sich das diesjährige Stück um Sophie von Isenberg auf Schloss Burg in Solingen.

Wer mit seiner Familie nach einem Freizeitvergnügen in den Sommerferien sucht, manches Spannende liegt fast vor der eigenen Haustür: Wie immer an zwei Wochenenden in den Sommerferien präsentieren die Georgs Ritter ein neues Schauspiel im Brunnenhof von Schloss Burg und laden große und kleine Zuschauer zu ihren Ritterspielen ein – das ist ganz sicher ein Ausflug für die ganze Familie.