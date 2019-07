Finkenholl: Fahrer kracht in Leitplanke : Motorradfahrer verunglückt

Nach dem Unfall musste die Polizei die Kawasaki in zwei Teilen abschleppen. Foto: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

Wermelskirchen Ein 19-jähriger Kawasaki-Fahrer aus Mettmann ist am Sonntagabend in Finkenholl verunglückt. Der junge Mann war um 18 Uhr auf der Landstraße 157 von Wermelskirchen in Richtung Sonne unterwegs. Im Verlauf einer leichten Linkskurve kam er auf der Gefällstrecke nach rechts von der Straße ab und krachte in die Leitplanke.

