MVZ Wermelskirchen : Frank Seidel leitet jetzt das MVZ

Dr. Frank Seidel ist Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie und seit 1. Juli MVZ-Leiter am Schwanen. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Wermelskirchen Das medizinische Versorgungszentrum steht unter neuer ärztlicher Leitung: Dr. Frank Seidel wechselt von Krefeld nach Wermelskirchen. Er möchte seinen Patienten künftig insbesondere nicht-operative-Behandlungen näherbringen.

Erst die Hände, dann das Messer. Für Frank Seidel, den neuen Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie in der Praxis am Schwanen, steht eine Operation an letzter Stelle bei der Behandlung von Patienten, da diese für die Betroffenen immer ein kleines Risiko mit sich bringe.