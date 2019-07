Gerüstabbau in Wermelskirchen : Die Rathausfassade – eine unendliche Geschichte

Gerüstabbau in Wermelskirchen

Im Herbst 2014 konnte die Sanierung an der Fasade endlich beginnen. Foto: Hertgen, Nico (hn-)

Wermelskirchen Die Chronik der Außenverkleidung des Bürgerzentrums ist von bösen Überraschungen geprägt.

Mit immer neuen Erkenntnissen und Wendungen wartete die Chronik der Außenverkleidung des Wermelskirchener Bürgerzentrums in den vergangenen Jahren auf. Als der damalige Bürgermeister Eric Weik an einem Freitagmittag, wenn sich die meisten gedanklich schon auf das arbeitsfreie Wochenende freuen, in den Redaktionen anrief, begann eine unendliche Geschichte, die auch nicht zum Tagesgeschäft von Lokalreportern zählt. Seine Worte damals: „Ich lasse jetzt das Rathaus absperren. Die Presse sollte berichten, damit die Leute wissen, warum.“