Entdeckerwoche Aqualon in Wermelskirchen : Schatzsuche an der Kleinen Dhünn

Wermelskirchen Mädchen und Jungen erkunden die Natur mit GPS-Geräten.

Für alle Mütter und Kinder, die sich am Donnerstag mit der Navigationstechnik auf Neuland begeben, hat Max Appelshoffer von der Bergischen Agentur für Kulturlandschaft ein ganzes Paket an Informationen geschnürt. Er macht sich mit den kleinen Entdeckern auf die Spur von Breiten- und Längengeraden und von Satelliten, die GPS-Koordinaten überhaupt erst möglich machen. „Das ist die Welt, in der wir leben“, schwärmt der wissenschaftliche Mitarbeiter der Biologischen Station Oberberg und steckt die Kinder mit seiner Begeisterung schnell an.