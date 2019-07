Rathaus und Bürgerzentrum : Das Gerüst ist fast verschwunden

Wermelskirchen Der größte Teil der Einrüstung ist abgebaut, die publikumswirksame Fassade in Richtung Telegrafenstraße aber noch nicht.

Fast geschafft: Erneut rückte die Firma Rombach an, um am Bürgerzentrum die Einrüstung abzubauen. Mit zwei Lkw und vier Mann schaffte das Team am Samstag in fünf Stunden viel: Nachdem in der Vorwoche der Rathaus-Haupteingang vom Gerüst befreit wurde, ist nun auch die Fassade im Bereich der ehemaligen Stadtsparkassen-Filiale nahezu gerüstfrei. Nach wie vor eingerüstet ist der publikumswirksamste Fassadenteil in Richtung Telegrafenstraße. „Der Abbau geht jetzt nach und nach weiter“, kündigte Sascha Hagenbücher, Vorarbeiter bei Rombach, an. Den genauen Zeitplan kenne er jedoch nicht, denn schließlich müssten die einzelnen Baustellen des Unternehmens koordiniert werden.