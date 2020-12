Leiterin der Allgemeinen Frauenberatungsstelle : „Der Gewalttätige steht im Zweifelsfall immer daneben“

Wermelskirchen Es gibt keine besondere Steigerung bei Terminen wegen häuslicher Gewalt bei der Frauenberatungsstelle. Das liegt vor allem daran, dass der gewalttätige Partner in der Corona-Krise mehr Möglichkeiten zur Kontrolle hat.

Die Allgemeine Frauenberatungsstelle für den Rheinisch-Bergischen Kreis führt in der Corona-Krise nicht mehr Beratungsgespräche mit Frauen, die Gewalt in ihrer Beziehung erleben, als in den Jahren zuvor. Doch: „Nur weil die Termine nicht mehr geworden sind, heißt das nicht, dass es weniger häusliche Gewalt gibt. Es gibt viele Gründe dafür, dass sich Frauen in der Pandemie nicht an uns wenden können“, sagt Magdalene Holthausen, Leiterin der Frauenberatungsstelle.