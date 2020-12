Corona-Pandemie : Stadt richtet Schnelltest-Straße am TaM ein

Am TaM gibt es nun auch Schnelltests. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg Kontaktpersonen sollen schneller als bislang die Quarantäne verlassen können. In Duisburg werden dafür am Testzentrum am TaM nun Schnelltests durchgeführt. Die Kapazitäten sind allerdings nur für bestimmte Fälle vorgesehen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(RP) Um die Quarantäne von symptomfreien Kontaktpersonen zu verkürzen, hat die Stadt Duisburg am Montag eine neue Corona-Teststraße am Theater am Marientor (TaM) eröffnet. Dort sollen Personen mit Hilfe von Schnelltests in etwa 15 Minuten Gewissheit haben, ob sie positiv sind oder nicht. Das hat die Stadtverwaltung am Montag auf Anfrage der Redaktion mitgeteilt. Die Testkapazitäten sind allerdings begrenzt. „Die Nutzung der Schnellteststraße ist nur dem entsprechenden Personenkreis vorbehalten“, sagt Stadtsprecher Falko Firlus.

Hintergrund ist die neue Quarantäneverordnung des Landes, die vorsieht, dass eine Verkürzung auf zehn Tage möglich ist, wenn die betroffene Person eine Testung mittels PCR-Test oder Coronaschnelltest vornehmen lässt – und dabei ein negatives Testergebnis erhält. Der Test zur Verkürzung der Quarantäne der Kontaktperson darf allerdings frühestens zehn Tage nach Beginn der angeordneten Quarantäne erfolgen.

Grundsätzlich beträgt die Quarantäne nach Anordnung der Behörde 14 Tage nach Kontakt zu positiv getesteten Personen. Personen die sich am TaM testen lassen möchten, müssen symptomfrei sein, bereits zehn Tage in häuslicher Absonderung verbracht haben und das Schreiben des Gesundheitsamtes, das die Quarantäne anordnet, mitbringen. Zur Quarantäneregelung teilt die Stadt folgendes mit: Schon bevor sie vom Gesundheitsamt kontaktiert werden, müssten sich Duisburger umgehend nach Erhalt eines positiven Coronatests in häusliche Quarantäne begeben.

(atrie)