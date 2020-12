Kita in Kempen : Tierische Bewohner ziehen in Kita ein

INFO

Wirkung Eine Anfrage bei der Zentrale für Umweltaufklärung ergab, dass tiergestützte Pädagogik eine positive Wirkung bei Bildungsprozessen der Kinder habe. Die Kindergartenkinder der Kita St.-Peter-Allee im Kempener Süden werden in die Betreuung der Tiere eingebunden und lernen so, Verantwortung zu übernehmen. So dürfen sie die Tiere beispielsweise selbst füttern.

Dafür stellt die Küche, in der auch für die Mittagskinder gekocht wird, allerlei Rohkost, aber auch Essensreste, die die Tiere essen dürfen, bereit.