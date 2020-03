Nachruf : Ferdinand Ziegler im Alter von 94 Jahren verstorben

Wermelskirchen Nach kurzer, aber schwerer Krankheit verstarb Oberstudiendirektor i.R. Ferdinand Ziegler, ehemaliger Leiter des Berufskollegs, im Alter von 94 Jahren. Viele Schüler und Kollegen schulden ihm größten Respekt und Dank.

Das Fontane-Wort „In Freiheit dienen“ wurde dem 1926 im Sudetenland geborenen Ferdinand Ziegler zum Lebensmotto. Die Zwangsteilnahme am Zweiten Weltkrieg und die anschließende Gefangenschaft in Frankreich ließen ihn schon als jungen Mann den kollektiven Zwang autoritärer Systeme schmerzhaft und dauerhaft am eigenen Leib erfahren. So konnte er erst nach erneutem Ablegen der Reifeprüfung Anfang der 1950er Jahre in Würzburg studieren, wo er als doppelt diplomierter Wirtschaftswissenschaftler und Pädagoge auch sein privates Glück fand. Das Lehrer-Ehepaar Irmgard und Ferdinand Ziegler wechselte danach vom Studienseminar Bottrop an die Kaufmännischen Schulen in Remscheid, in die Stadt, wo die Familie bis heute wohnte.