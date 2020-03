Schulen in Wermelskirchen : Raumknappheit an Tenter Grundschule bleibt vorerst

Die Grundschule in Tente benötigt dringend zusätzliche Räume. Foto: Teifel, Udo (tei)

Tente Die Verwaltung will Baumaßnahmen im Zuge des wahrscheinlichen Rechtsanspruchs auf einen OGS-Platz umsetzen. Einen weiteren Klassenraum gibt es in Tente bereits zum Schuljahr 2021/22. Lehrkräfte teilen sich eine Toilette – das soll „schnellstmöglich geändert“ werden, versprach Stefan Görnert.

Der Standort Tente der Gemeinschaftsgrundschule (GGS) Am Haiderbach wird noch einige Zeit mit der knappen Raumsituation auskommen müssen. Auf Anfrage der SPD-Fraktion verwies die Stadtverwaltung im Ausschuss für Schule und Kultur auf die vom Stadtrat verabschiedete Prioritätenliste bei Baumaßnahmen an städtischen Gebäuden und verwies auf den Rechtsanspruch auf einen Platz in der Offenen Ganztagsschule (OGS). „Dieser Rechtsanspruch führt zu baulichen und weiteren Maßnahmen. Wir wollen noch in diesem Monat in die Vorplanung einsteigen, um vorbereitet zu sein“, erläuterte Andreas Voß, Leiter des Amts für Jugend, Bildung und Sport.

Hochbauamtsleiter Hartwig Schüngel brachte es auf den Punkt: „Maßnahmen, die im Schulentwicklungsplan vorgegeben sind und die, die sich aus dem Rechtsanspruch auf einen OGS-Platz ergeben, wollen wir bündeln und dann in die Prioritätenliste aufnehmen.“ Die Verwaltung mache doch lieber für jede Schule ein großes Konzept als zwei kleine – das sei auch finanziell besser. Auf die Finanzierung hob auch Beigeordneter Stefan Görnert ab, denn es stehe in Aussicht, dass der Bund für die Folgen des OGS-Rechtsanspruchs aufkommen müssen: „Der Bund bestellt, der Bund bezahlt.“

Enge Gespräche mit der Haiderbach-Schulleitung stünden demnächst an, blickte Hartwig Schüngel aus. Er kündigte an: „Es wird in Tente ab dem Schuljahr 2021/22 einen Zusatzraum für eine weitere Klasse in Modul-Bauweise geben. Dafür geht natürlich Platz auf dem Schulhof verloren. Der genau Standort steht noch nicht fest.“

Die Sozialdemokraten hatten in ihrer Anfrage auf den Schulentwicklungsplan verwiesen, wonach an der Tenter GGS ein Mehrzweck- und sieben Differenzierungs- bzw. Inklusionsräume sowie Lärmschutz in einigen Klassen fehlen. Der schulpolitische Sprecher der SPD, Wolfgang Eisenreich, beklagte einen „erbärmlichen und mangelhaften Zustand“ an der Grundschule Tente und sagte: „Ich bin erschüttert – ich höre nur: ‚Wir fangen an‘. Dabei ist die Situation doch länger bekannt.“