65-Jähriger positiv getestet : Erster Corona-Fall in Wermelskirchen - Mann infizierte sich auf Auslandsreise

Wermelskirchen Ein 65-jähriger Mann aus Wermelskirchen ist am Freitagabend positiv auf den Coronavirus getestet worden. Damit gibt es den vierten bestätigten Fall im Rheinisch-Bergischen Kreis.

Der Mann kam mit seiner Ehefrau am Abend des 4. März von einer Auslandsreise in einem der Risikogebiete zurück. Er blieb, so die Kreisverwaltung. aufgrund von Erkältungsymptomen seitdem Zuhause und hatte somit keinen Kontakt mit anderen Bürgern. Er hatte sich auf der Reise infiziert. Aufgrund von Hinweisen aus dem Ausland wurde am Freitagabend von der Kreisverwaltung ein Abstrich veranlasst. Das Abstrichergebnis mit der positiven Befundermittlung ging bereits Freitag am späten Abend bei der Kreisverwaltung ein. Von dort aus erging die häusliche Quarantäne-Anordnung.