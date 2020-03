Kattwinkelsche Fabrik : Dieser Abend in der „Katt“ machte Lust aufs Kabarett

Dieser Abend in der „Katt“ machte Lust aufs Kabarett

Lars Reichow gastierte in der „Kattwinkelschen Fabrik“. Foto: Agentur Lachland

Wermelskirchen Bei seinem Auftritt in der „Katt“ schlug der Komiker witzige und nachdenkliche Töne an.

Das Coronavirus machte auch nicht vor dem Kabarett halt. „Schön, dass Sie sich heute hierher getraut haben. Ich halte es für mutig“, begrüßte Lars Reichow sein Publikum am Freitagabend. Und er hatte viel vor: „Mein Programm heißt ,Lust’. Habt ihr Lust auf einen schönen Abend? Habt ihr Lust, Donald Trump aus dem Weißen Haus zu jagen? Und habt ihr Lust, die AfD aus dem Parlament zu vertreiben?“ Der Jubel wurde bei jeder Frage lauter. Reichow nahm das natürlich wahr und kommentierte: „Dann machen wir das doch. Gebt mir zwei Stunden Zeit.“

Reichow war bestens gelaunt, plauderte direkt los. „Ich war am Bodensee, dort sagt man: I tät Luscht haben. Da muss man aufpassen, dass das Gefühl nicht leidet.“ Passend dazu ging es auch um die Frage, in welchem Land man am meisten Sex hätte. Die Antwort: „Am meisten Sex haben die Ungarn. Kein Wunder, dass die keine Zeit für Flüchtlinge haben.“