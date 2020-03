Schulen in Wermelskirchen : Sekundarschul-Neubau zum Schuljahr 2023/2024 fertig

Erste Entwürfe mit belastbarer Kostenschätzung sollen im Oktober vorliegen. VHS zieht in den Osterferien um.

Die Verwaltung sei auf einem guten Weg, wie der Leiter des Hochbauamtes, Hartwig Schüngel, erläuterte: „Die Vorentwurfsplanung ist in vollem Gange. Im Oktober liegen endgültige Entwürfe mit belastbarer Kostenschätzung vor.“ Dann könne die Stadtverwaltung in Form von Plänen auch etwas vorzeigen. Demnach laufe zur Zeit die sogenannte Leistungsphase II, die Leistungsphase III sei im dritten oder vierten Quartal 2020 abgeschlossen. Wie Schüngel sagte, wären aktuell die Bewerbungen für Projektsteuerung des Neubau-Vorhabens in der Prüfung, mit der Vergabe rechne er Mitte des Jahres. Den Gesamtkontext des Neubaus der Sekundarschule fasste Hartwig Schüngel ebenso zusammen: „An der Wirtsmühler Straße sind die vorübergehenden Sekundarschul-Strukturen geschaffen, dort ist alles in Betrieb.“ Der Umzug der VHS aus dem Pavillon von der Rot-Kreuz-Straße zur Wirtsmühler Straße erfolgt in der ersten Osterferienwoche.