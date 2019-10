Hilfe in Wermelskirchen : Fachberatungsstelle bietet WenDo-Kursus an

Wermelskirchen WenDo ist kein Kampfsport, sondern eine ganzheitliche Antwort auf sexualisierte Gewalt gegen Mädchen und Frauen.

Unter dem Titel „Mitmachen macht Mut“ hat die Fachberatungsstelle gegen sexualisierte Gewalt im Rheinisch-Bergischen Kreis, „Frauen-Zimmer“, einen WenDo-Kursus für Mädchen ab zwölf Jahren in den Räumen der Beratungsstelle in Burscheid veranstaltet. Der Kursus wurde von der Burscheid-Stiftung der Kreissparkasse Köln finanziert und für die Mädchen kostenlos angeboten.

Die Fachberatungsstelle Frauen-Zimmer bietet am 9. und 10. November einen WenDo-Kursus in Wermelskirchen an. Der Kursus ist für Mädchen und Frauen ab 16 Jahren gedacht. „WenDo ermutigt, stärkt, macht selbstbewusst und ist nicht schwer zu lernen“, heißt es in der Mitteilung der Fachberatungsstelle.