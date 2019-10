Fit mit Vereinen : Keine Atempause auf den T-Bows

Dabringhausen Übungsleiterin Sabine Krüger bietet beim Dabringhausener Turnverein unter anderem „Bauch, Oberschenkel, Po“ an.

In der Sporthalle der Grundschule am Höferhof in Dabringhausen schallt Musik durch den Raum. Die tanzbaren, rhythmusbetonten Klänge könnten auch aus der Playlist eines Disco-Club-DJs stammen. Aber anstatt in schummrig flackerndem Licht zu tanzen, geht es hier viel mehr um Ausdauersport. Die Teilnehmerinnen im Bauch-Oberschenkel-Po-Kursus (kurz BOP genannt) sind konzentriert bei der Sache. Motivierend und herausfordernd ruft ihnen Übungsleiterin Sabine Krüger immer wieder Anweisungen zu: „Die Arme mehr herüber ziehen“, „Noch mehr drehen“ oder „Richtig strecken“ lauten einige der „Befehle“, die die 48-Jährige gibt und dabei die einzelnen Übungen für alle gut sichtbar zur Nachahmung vorführt. Schnell wird deutlich: In den gut 45 Minuten, die der Kursus dauert, heißt es „Nachlassen gilt nicht“.