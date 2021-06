Einfach einkaufen in Wermelskirchen : „Dellmark“ wird ab Dienstag digital

Wermelskirchen Der Vorstand des Stadtmarketingvereins „WiW“ freut sich auf den Start der digitalen „Dellmark“. Künftig kann Guthaben auf eine Karte geladen und damit in Geschäften und Restaurants bezahlt werden. Die Stadt sorgt für ein „Bonbon“ und steuert 10.000 Euro bei, um die Guthaben aufzustocken.

Jetzt geht’s los: „Wir gehen mit der digitalen Dellmark an den Start“, verkündet der Stadtmarketingverein „Wir in Wermelskirchen“ (WIW). Ab Dienstag, 15. Juni, können die Wermelskirchener noch bequemer shoppen, schlemmen und so den heimischen Handel und die Gastronomie doppelt unterstützen. Denn ab sofort ist die digitale Dellmark verfügbar, die einige Vorteile hat, wie WiW-Chef André Frowein erklärt: „Die aufladbare Karte ist nachhaltig, das Aufladen und Einlösen des Guthabens in Teilbeträgen funktionieren über einen QR-Code.“ Kunden und Händler profitieren somit vom „Stadtguthaben-System“.