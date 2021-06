Tennis : Ein Start nach Maß für die Mannschaften des Kreises Kleve

Kreis Kleve Der TC Blau-Weiß Issum, TC Grün-Weiß Geldern, TC Rotweiss Emmerich und TV Winnekendonk feiern zum Auftakt in der Verbandsliga klare Siege.

Mit so wenig Matchpraxis sind die Tennisspieler aus dem Kreis Kleve wohl noch nie in eine Medensaison gestartet. Seit Monaten haben keine Turniere mehr stattgefunden, die Wintersaison war abgesagt worden, der Start der Freiluft-Spielzeit mehrfach verschoben worden. So haben die meisten im September 2020 das letzte Mal um Punkte gespielt. Die Herren 30 des Uedemer TC mussten am Wochenende ihre Auftaktpartie in der Ersten Verbandsliga gegen den TC Sportfreunde Eigen-Stadtwald auch noch verschieben. Sie findet jetzt erst im September statt.