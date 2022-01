Kirchengemeinde in Radevormwald : Wartburghaus in Wartestellung

Wartburghaus in Wartestellung

Kirchengemeinde in Radevormwald

Radevormwald Ein Jahr ist es nun her, dass das Wartburghaus geschlossen wurde. Die lutherische Kirchengemeinde wartet auf die Genehmigung zum Abriss des alten Gebäudes. Dieser war eigentlich bereits für Mitte 2021 vorgesehen.

„Wir hängen gewissermaßen in der Luft“, sagt Pfarrerin Manuela Melzer. Auf dem ungefähr 3100 Quadratmeter großen Grundstück soll auf einer Grundfläche von 1200 Quadratmeter ein neues, dreigeschossiges Gebäude entstehen, in dem barrierefreies Wohnen angeboten wird. Weitere 500 Quadratmeter der Fläche sollen als Bedarfsfläche für die Lutherische Gemeinde zur Verfügung stehen.

Doch das alles kann erst in die Wege geleitet werden, wenn die Stadtverwaltung grünes Licht gegeben hat. Und darauf warten die Verantwortlichen der Kirchengemeinde nun schon lange. Es geht um die Gesamtplanung des Lupenraum Nord (unsere Zeitung berichtete). Die Fläche des Wartburghauses spielt in diesen Plänen zur Stadtentwicklung ebenso eine Rolle wie das Life-ness. So lange Politik und Verwaltung hier keine Fakten geschaffen haben, gibt es keine Baugenehmigung.