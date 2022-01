Nach Umfrage in Wermelskirchen : Stadtbücherei ändert 2022 die Öffnungszeiten

Die Stadtbücherei Wermelskirchen von innen. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Wermelskirchen Wenn die Stadtbücherei am Donnerstag, 6. Januar, wieder die Türen öffnet, gelten neue Öffnungszeiten. Diese wurden geändert, um sich noch stärker als bisher an den Wünschen der Kundinnen und Kunden zu orientieren, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung.

Nach einer Online-Befragung und Gesprächen mit Besuchern hat sich gezeigt, dass mehr Öffnungszeiten über die Mittagszeit gewünscht werden. Gleichzeitig hat sich in der Vergangenheit gezeigt, dass die frühen Abendstunden von der Kundschaft nicht mehr so stark nachgefragt worden sind, so Stadtsprecherin Kathrin Kellermann. Wichtiger war den Kunden eine Öffnungszeit am Freitagvormittag, damit der Bibliotheksbesuch mit dem Wochenendeinkauf auf dem Markt verbunden werden kann. Schüler favorisieren dagegen eine Öffnungszeit über Mittag, damit sie nach Schulschluss noch Medien entleihen können.

Deshalb ist montags zukünftig von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr geöffnet, dienstags und donnerstags von 14 bis 18 Uhr und Freitag durchgehend von 10 bis 16 Uhr. Mittwochs bleibt die Stadtbücherei geschlossen. Allerdings wird auch weiterhin jeden ersten und dritten Samstag im Monat von 10 bis 12 Uhr geöffnet sein.