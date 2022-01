Corona-Pandemie : Vier Neuinfizierte am Dienstag in Wermelskirchen

Vier Neuinfizierte am Dienstag in Wermelskirchen

In Wermelskirchen gibt es am Dienstag vier Neuinfizierte. Foto: dpa-tmn/Moritz Frankenberg

Wermelskirchen Es gibt wenige Neuinfektionen in der Stadt, die Sieben-Tage-Inzidenz für den Rheinisch-Bergischen Kreis sinkt wieder leicht.

Das Kreisgesundheitsamt meldet jetzt 47 weitere bestätigte Corona-Fälle im Kreisgebiet, darunter vier Neuinfektionen in Wermelskirchen. 107 weitere Personen gelten als genesen. 1348 Personen sind aktuell infiziert. Es befinden sich 1783 Personen in Quarantäne, das sind 41 Personen mehr als bei der letzten Meldung. In Wermelskirchen sind aktuell insgesamt 150 Personen infiziert, 176 sind in Quarantäne.