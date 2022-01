Ausbruch im Gladbacher Lokal : 172 Omikron-Fälle bereits im Kreisgebiet

Nicht in allen Laboren wird auf die Omikron-Variante hin untersucht. Darauf weist der Kreis hin. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Wermelskirchen 38 Neuinfizierte gibt es nach dem Jahreswechsel in Wermelskirchen. Das meldet das Gesundheitsamt. Im Bergisch Gladbacher Lokal Quirls wurde bei Mitarbeitern und Gästen die Omikron-Variante nachgewiesen. Die Inzidenz liegt bei 227.

395 weitere bestätigte Corona-Fälle meldet der Rheinisch-Bergische Kreis für vergangenen Donnerstag, Freitag und Sonntag. Am Dienstag kommt dann die Meldung für Montag und die möglicherweise nachträglichen Fallzahlen vom Wochenende, teilt der Krisenstab mit. 277 weitere Personen gelten als genesen. Es gibt 38 Neuinfizierte in Wermelskirchen.

1408 Personen sind aktuell kreisweit infiziert, darunter 157 Wermelskirchener. Es befinden sich 1742 Personen in Quarantäne, das sind 92 Personen mehr als bei der letzten Meldung. In Wermelskirchen sind 181 Personen in Quarantäne.

30 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, befinden sich in stationärer Behandlung, davon sieben in intensivmedizinischer Betreuung und davon sechs an einem Beatmungsplatz (Stand: 30.12.2021). Die 7-Tage-Inzidenz liegt nun bei 227 im Kreis.

Wie dem Gesundheitsamt bekannt wurde, wurde bei Mitarbeitern und Gästen des Quirls Drinks & Food in Bergisch Gladbach die Omikron-Variante nachgewiesen. Gäste, die die Einrichtung zwischen dem 23. und 30. Dezember besucht haben, besteht ein erhöhtes Infektionsrisiko. Der Betrieb kontrollierte am Eingang die Einhaltung der 2G-Regel. Die Besucher wurden laut Gesundheitsamt aber nicht namentlich registriert, da das nach aktueller Erlasslage nicht vorgeschrieben ist. Der Kreis konnte diese und mögliche weitere enge Kontaktaktpersonen daher nicht einzeln kontaktieren. Die Corona-Warn-App wurde an den für Übertragungen in Frage kommenden Abenden von den Betroffenen eingesetzt.

Alle betroffenen Mitarbeiter werden in Quarantäne gesetzt. Quirls Drink & Food ist derzeit geschlossen.