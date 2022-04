Konzert in Dabringhausen : Heimspiel fürs „Goldkehlchen“

Dabringhausen Nadine Weyer tritt mit Band im Foyer der Mehrzweckhalle Dabringhausen auf. Viele gefühlvolle Momente machten diesen Abend zu einer besonderen Veranstaltung.

Der Verein habe sich als Veranstalter gezügelt, stellte der zweite Dorf-Kultur-Vorsitzende, Thomas Busch, fest: „Für diese Zeiten ist doch ein mit 120 Besuchern ausverkauftes Haus schon mal schön.“ Sicherlich wäre die Nachfrage so groß gewesen, dass auch mehr Tickets hätten verkauft werden können: „Wir wollen aber natürlich nicht plötzlich als das Super-Spreader-Event da stehen und unbedingt den Charakter eines Wohnzimmerkonzerts erhalten.“ Dafür hatten die Organisatoren eine Kombination aus Stuhlreihen unmittelbar vor der Bühne sowie Stehplätzen an Stehtischen im Foyer der Mehrzweckhalle aufgebaut.

Auf den Brettern, die die Welt bedeuten, stand Dabringhausens „Goldkehlchen“, Nadine Weyer, die mit Ehemann Christoph Weyer (Gitarre), René Schlothauer (Keyboards) und Jon Rosenau (Gitarre) als „Nadine Weyer and friends“ firmierte. „Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie aufgeregt ich bin – es ist ja auch gefühlt zehn Quarantänen her“, rief die Sängerin, die gerade ein zweites Mal Mutter wurde, dem Publikum zu. Klar: Bei einem Heimspiel kennt Nadine Weyer nahezu jeden Besucher persönlich. Mit ruhigeren Stücken wie „I see fire“, „Time after time“ oder „Fields of gold“ mit René Schlothauer in der Rolle des Sting als Hauptsänger starteten die Musiker das zweieinhalbstündige Programm, bevor es mit „Valerie“ oder „Was soll das“ tanzbare Hit-„Raketen“ zündete.