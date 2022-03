Kabarett und Konzerte in Jüchen : Kultur leidet weiter unter Pandemie

Jüchen Die Stadtverwaltung hat für dieses Jahr bekannte Künstler verpflichtet. Der Abo-Verkauf für das Kabarett-Programm verläuft wegen der Corona-Pandemie aber noch schleppend.

Die Corona-Pandemie hat erhebliche Auswirkungen auf das kulturelle Leben, wie bei der jüngsten Sitzung des Kultur- und Partnerschaftsausschusses in Haus Katz deutlich wurde. So mussten viele von der Stadt geplante Veranstaltungen ausfallen. „Aufgrund der deutschlandweiten Pandemiesituation hat die Stadt alle verbliebenen kulturellen Veranstaltungen in 2021 abgesagt, zuletzt das Kabarett mit Benni Stark am 15. Dezember“, heißt es in einer Mitteilung an die Ausschussmitglieder. Die Kosten für die Eintrittskarten seien erstattet worden. Zudem gibt es einen noch nicht bezifferten finanziellen Schaden: „Grundsätzlich mussten Kosten in Höhen von 50 Prozent aufgrund vertraglicher Verpflichtungen getragen werden.“ Das traditionelle Neujahrskonzert 2022 wurde, ohne das Mehrkosten entstanden sind, auf den 3. April verschoben, worauf Bürgermeister Harald Zillikens noch einmal hinwies.