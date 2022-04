Gesundheit in Wermelskirchen : Ärzte-Team bekommt Verstärkung

Hans-Christian Meyer (li.) und Dominik Greif freuen sich über die neue Kollegin Simone Mayr. Foto: Jürgen Moll

Wermelskirchen Sabine Mayr unterstützt künftig die Hausarztpraxis von Dr. Hans-Christian Meyer und Dominik Greif. Die 42-Jährige kommt aus dem Wermelskirchener Krankenhaus.

Die Praxis ist gewachsen. Die Flure sind länger, der Wartebereich größer, und wer am Empfang links abbiegt, erreicht die neuen Behandlungsräume – mit gelben Stühlen, großen Fenstern, viel Licht und noch mehr Platz. „Die Vergrößerung der Praxis hat die Vergrößerung des Teams erst möglich gemacht“, sagt Dr. Hans-Christian Meyer am Freitagmittag – und deutet dann auf Sabine Mayr. Die Fachärztin für Viszeralchirurgie verstärkt ab sofort die Mannschaft der Hausarztpraxis. „Damit sind wir jetzt zu dritt“, sagt Dominik Greif, der auf den Tag genau vor anderthalb Jahren in die Praxis einstieg.

Es sei gut, die Arbeit auf mehreren Schultern zu verteilen, sind sich Meyer und Greif einig. Das habe die jüngste Vergangenheit deutlich gezeigt: Mit der Corona-Pandemie stiegen die Anforderungen an die Hausärzte noch. „Mein Einsatz für die Impfkampagne wäre gar nicht möglich gewesen, wenn nicht ein zweiter Arzt in der Praxis gewesen wäre“, sagt Meyer und erinnert an die arbeitsreichen und turbulenten Monate, die hinter ihnen liegen. „Wir haben uns gut ergänzt“, sagt auch Greif, „und es ist gut zu wissen, dass wir auch für die Zukunft gut aufgestellt sind.“

Info Neue Ärztin tritt eine halbe Stelle an Person Simone Mayr wurde in Burscheid geboren, inzwischen lebt sie mit ihrer Familie in Wermelskirchen. „Es ist schön, auch als Hausärztin im Bergischen zu bleiben“, sagt die 42-Jährige. Sie übernimmt in der Praxis für den Anfang eine halbe Stelle. Zukunft Die Patienten sollen wissen, dass es auch nach einem möglichen Ruhestand von Dr. Hans-Christian Meyer in der Praxis weitergeht, betonen die Ärzte. Deswegen sei es wichtig, frühzeitig Nachfolgeregelungen zu finden.

Dabei denkt Greif auch an die Zeit, wenn Hans-Christian Meyer den Ruhestand angetreten hat. „Die Pläne sind allerdings noch ganz offen“, sagt Meyer, „ich möchte noch eine Weile weitermachen.“ Dabei will er sich aber zunehmend aus dem Alltagsgeschäft zurückziehen und sich auf die Osteopathie und die Reisemedizin konzentrieren – die Anfragen dafür würden nach Corona inzwischen wieder steigen. Dafür dürfte dank der neuen Ärztin nun auch Raum sein. Übrigens hat die Praxis auch das Team der Medizinischen Fachangestellten vergrößert.

Die Arbeit im Team bringe noch einen weiteren Vorteil mit sich, sind sich alle drei Ärzte einig: „Wir können uns austauschen und beraten und bringen verschiedene Perspektiven mit“, sagt Sabine Mayr. Sie selbst machte nach dem Medizinstudium den Facharzt für Viszeralchirurgie und widmete sich damit vor allem der operativen Versorgung innerer Organe. Nach der Geburt ihrer Kinder nahm sie dann vor allem die Allgemeinmedizin in den Blick. Seit zweieinhalb Jahren arbeitet sie im Krankenhaus in Wermelskirchen. Dort traf sie auch auf Dominik Greif, bevor er in die Praxis von Meyer wechselte. Jetzt folgt sie ihm nach.

„Der Blick als Hausärztin auf die Patienten ist ein ganz anderer“, sagt sie. Dann gehe es nicht nur um die Behandlung einer akuten Blinddarmentzündung. „Stattdessen baut man ein langjähriges Verhältnis auf“, sagt Sabine Mayr, „da spielen Familiengeschichte und sozialmedizinische Faktoren eine Rolle.“ Und das komme ihrem Verständnis des Berufes besonders nahe: „Ich arbeite gerne mit Menschen zusammen“, sagt die 42-Jährige, „und mir ist es wichtig, zu hinterfragen, wie Krankheiten entstehen.“ Ein Arzt leiste dann auch Detektivarbeit. Und wenn sie dazu beitrage, die Lebensqualität der Patienten zu verbessern, sei viel erreicht.