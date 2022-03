Dorferneuerung in Wermelskirchen : Dorfpark erhält ein neues Gesicht

Große Pläne für den Dorfpark in Dabringhausen: Marion Lück, Landschaftsarchitekt Sven Berkey, Thomas Marner und Landschaftsgärtner Daniel Kaimann (v.l.) stellten die Ideen auf der Baustelle vor. Foto: Theresa Demski

Dabringhausen Für 112.000 Euro baut die Stadt mit Unterstützung des Landes den Dorfmittelpunkt in Dabringhausen aus – mit viel Platz zum gemeinsamen Erleben. Für den Zusammenhalt im Dorf spielt der Park eine sehr große und wichtige Rolle.

Er soll ein Treffpunkt der Generationen werden. Kinder und ältere Menschen sollen gemeinsam turnen und spielen, picknicken und erleben. Der Dorfpark in Dabringhausen bekommt ein neues Gesicht – dafür gaben Vertreter der Stadt, des Landes und der beteiligten Baufirmen am Mittwochnachmittag den Startschuss. Innerhalb der nächsten zehn Wochen soll mitten in Dabringhausen eine kleine Oase entstehen.

Ermöglicht hat das Bauprojekt das Dorferneuerungsprogramm des Landes: Aus dem Fördertopf fließen 95.000 Euro nach Dabringhausen, die restlichen 17.000 Euro bezahlt die Stadt. „Das ist ein schönes Beispiel dafür, wie die verschiedenen Ebenen zusammenarbeiten können“, erklärte Rainer Deppe, Mitglied des Landtages, beim Spatenstich. Ganz bewusst habe das Land das Programm aufgelegt, um Fördergelder nicht nur in großen Städten zu verbauen. Kommunen, die eine Idee für ihre kleineren Einheiten hätten, seien im Programm willkommen.

Info Programm zur Dorferneuerung Förderung 144 Dörfer erhalten Unterstützung aus dem Dorferneuerungsprogramm. Gefördert werden Projekte in Orten, in denen nicht mehr als 10.000 Menschen leben. Projekte Fördergeld kann für drei Bereiche beantragt werden: Maßnahmen Dorfentwicklung, Kleinstunternehmen der Grundversorgung und Einrichtungen für lokale Basisdienstleistungen. Förderung Für die Dorfentwicklung werden bis zu 65 Prozent übernommen – für finanzschwache Gemeinden bis zu 85 Prozent.

Und diese Idee legte in Dabringhausen Benjamin Schmidt (CDU) auf den Tisch. „Wir haben hier einen Park im Dornröschenschlaf“, befand er, „gut, dass der Rat gemeinsam eine Möglichkeit gefunden hat, diesen Ort zu erwecken.“ Und genau das soll nun geschehen – mit Hilfe von Landschaftsarchitekt Sven Berkey, Landschaftsgärtner Daniel Kaimann und vielen Experten, die mit Baggern und Schaufeln anrücken werden.

Der Blick auf die Pläne zeigt: An vielen Stellen des Dorfparks sind Aufwertungen vorgesehen. So soll ein neuer, barrierearmer Weg entstehen, auf dem Menschen mit Rollstuhl oder Kinderwagen leichter den Park erreichen – er wird von der Ecke vor der Bäckerei Gosse in den Park führen. „Den anderen Eingang können wir so erhalten“, erklärte Technischer Beigeordneter Thomas Marner. An gleich zwei Stellen ist auch das Amt für Denkmalschutz mit im Boot: Am Rande des Dorfparks erinnern noch alte Grabmäler an den Friedhof, der hier ab 1855 entstand. Und im oberen Teil des Parks erinnert ein Bodendenkmal an mittelsteinzeitliche Siedlungsplätze. Die Stadt habe aber im Vorhinein – gemeinsam mit dem Amt für Denkmalschutz – jeden Millimeter überprüft, um die Denkmäler nicht zu beschädigen.

Bauarbeiten sind trotzdem möglich: An der Stelle, an der sich die Wege teilen, wird eine Sitzgruppe entstehen. „Der Tisch ist auch mit Rollstuhl unterfahrbar“, sagte Marner und berichtete von der engen Zusammenarbeit mit dem Beirat für Menschen mit Behinderung. Die Bühne im Park wird eingefasst. Die Wege werden überarbeitet: Dabei soll vor allem darauf geachtet werden, dass der Untergrund leichter mit Rollstuhl oder Kinderwagen befahrbar ist. Neben einer zusätzlichen Bank und einer Lampe sind auch Orte zum gemeinsamen Entdecken und Erleben geplant: Hinter dem Kinderspielplatz werden Mehrgenerationen-Bewegungsgeräte installiert. „Um den Kontakt jüngerer und älterer Menschen zu fördern“, sagt Marner. Und der Wiesenpfad, der aktuell hinter dem Spielplatz verläuft, soll zum „Pfad der Sinne“ weiterentwickelt werden. Parkbesucher können dann barfuß oder in leichtem Schuhwerk verschiedene Strukturen entdecken. Auch ein Insektenhotel soll im Dorfpark seinen Platz finden. „Aber gleichzeitig bleibt der Charakter dieses Ortes erhalten“, erklärt Marner. Schließlich werde er schon jetzt von den Menschen im Ort genutzt.

Daran erinnerte auch Bürgermeisterin Marion Lück zum Spatenstich: „Es gibt einen ganz besonderen Zusammenhalt in Dabringhausen“, sagte sie, „und dieser Dorfpark spielt dabei eine große Rolle.“ Dabei wies sie auch auf den Kinderspielplatz, auf dem gleich mehrere Familien mit vielen kleinen Kindern die Sonne nutzten und damit Leben in den Dorfpark brachten. „Hier feiern die Menschen, spielen, treffen sich gelegentlich zu Konzerten und machen manchmal eben auch Unsinn“, erinnerte die Bürgermeisterin – meinte dann aber gut gelaunt: „Es lohnt sich, für die Menschen in Dabringhausen zu investieren.“ Endlich gehe es mal nicht darum, ein Dach zu flicken, sondern darum, einen schönen Ort zu gestalten. „Über solche Investitionen freuen wir uns besonders“, sagte sie.