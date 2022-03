Duo „Lei & Uli“ im Hückeswagener Kultur-Haus Zach : Zweistimmiger Gesang mit virtuoser Gitarrenbegleitung

Das bergische Pop-Duo „Lei & Uli“ tritt am 1. April wieder im Kultur-Haus Zach auf. Foto: Thomas Errenst

Hückeswagen Das Pop-Duo „Lei & Uli“ gastiert am Freitag, 1. April, wieder im Kultur-Haus Zach und präsentiert eine Mischung aus Blues, Oldies und Pop. Der Vorverkauf ist gestartet.

Ein unterhaltsames Programm mit vielen bekannten Pop-, Oldies- und Bluessongs erwartet die Besucher des Kultur-Hauses Zach am kommenden Freitag. Denn bei diesem Konzert steht wieder das bergische Pop-Duo „Lei & Uli“ auf der Bühne vor der Freitreppe. „Dabei ergänzen sich die beiden Stimmen harmonisch, setzen besondere Akzente, und die gekonnte Gitarrenbegleitung unterstützt mit passendem Rhythmus“, versichert Stefan Noppenberger vom Trägerverein.

Lei Errenst kommt ursprünglich gar nicht aus dem Genre „Blues und Pop“, denn die gebürtige Chinesin war als Ensemble-Sopranistin an der Philharmonie von Shanghai engagiert. Klassik war ihre Welt, doch dann entwickelte sie auch ein Faible für das Genre „Pop“. Ulrich Spormanns musikalische Karriere als Gitarrist und Sänger führt durch Rock, Skiffle und Blues. Besonders bekannt wurde er als Solo-Gitarrist im Bluesduo „Dr. Mojo“ sowie als „Special Guest“ bei Auftritten mit dem Boogie-Woogie-Star Ben Waters, wie zuletzt im Dezember 2018 im Kultur-Haus Zach zu sehen. „Vor einigen Jahren fand sich dann ,Lei & Uli‘ als besonderes Duo im Bergischen zusammen und begeistert seitdem mit einer tollen Mischung aus Blues, Oldies und Pop“, versichert Noppenberger.

Das Duo profitiere von den unterschiedlichen Talenten und Erfahrungen beider Musiker, von Leis ausdrucksvoller Solo-Stimme und Ulis variantenreicher Gitarrenbegleitung. Besonders reizvoll klinge es, wenn Lei Errenst ihr Cello spielt oder Spormann den Gesang mit einer zweiten Stimme ergänzt. Zusammen präsentieren die beiden am kommenden Freitag ein Repertoire aus beliebten Popsongs und Balladen, in dem neben gefühlvoll leisen Tönen auch schwungvoll rhythmische Songs vertreten sind, so dass sich das Publikum auf abwechslungsreiche Unterhaltung auf hohem Niveau freuen darf.