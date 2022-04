Gymnasium in Wermelskirchen : Abi-Jahrgang zeigt sich musikalisch

Wermelskirchen „Abicetamol – und der Schmerz hat ein Ende“ lautete das Motto, das der Abi-Jahrgang für den ersten „Bunten Abend“ nach 2019 gewählt hatte.

Dieser musikalische Schwerpunkt war kein Zufall: Vielmehr hatte die Leiterin Silke Vogel pandemiebedingt den Vokalpraktischen Kurs, der eigentlich in der Q1 stattfindet, in die Q2 geschoben, weil Gesang während der Lockdowns verboten war. „So konnte der Kurs noch angeboten werden mit dem Ziel, die Ergebnisse beim ‚Bunten Abend‘ zu präsentieren“, berichtete Lehrerin Ulrike Gerber, die die Jahrgangsstufenleitung gemeinsam mit Marco Berscheidt ausfüllt, im Gespräch mit unserer Redaktion: „Wir sind alle sehr froh, überhaupt wieder einen solchen Abend durchführen zu können.“

Traditionell stellt der „Bunte Abend“ den frühjährlichen Auftakt der Aktionen und Veranstaltungen des aktuellen Abiturjahrgangs dar, bevor dieser die Schule verlässt. Auch die Einnahmen des „Bunten Abends“ dienen dazu, die abschließende Abi-Feier zu finanzieren. „Zuletzt konnten die ‚Bunten Abende‘ in 2020 und 2021 wegen Corona nicht stattfinden“, sagte Ulrike Gerber: „Wir haben bis zuletzt gezittert und gehofft.“ Eingeschränkt und von der Unsicherheit begleitet, ob das Programm überhaupt aufgeführt werden kann, wären denn auch die Proben vonstatten gegangen. Wegen Corona seien auch nicht so viele Eintrittskarten wie üblich verkauft worden – die gut 300 Besucher fanden in den Sitzreihen des Pädagogischen Zentrums Platz, die Stehplätze blieben leer.

Von diesen Einschränkungen war nichts mehr zu spüren, als der Chor Pink Floyds „Another brick in the wall“ mit der vielsagenden Zeile „We don‘t need no education“ anstimmte und die beiden Schüler Fynn Glücks sowie Max Dehnen im weißen Kittel als Ärzte verkleidet in die Moderatorenrolle schlüpften: Schnell wurde klar, hier geht es um eine Irrenanstalt und für die Abiturienten ist die Zeit darin bald vorbei. „Abicetamol – und der Schmerz hat ein Ende“ lautet das Motto, das der Abi-Jahrgang für seinen Abschluss gewählt. Natürlich in der Packungsgröße 2022 Milligramm, um die Jahreszahl zu verdeutlichen.