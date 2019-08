Gitarrist aus Wermelskirchen : Anfangs die Finger blutig gespielt

Wermelskirchen Adam Glosnicki ist an seinem Instrument ein Autodidakt. Er spielt eine Fender Stratocaster, die wie kaum ein anderes Instrument als Symbol für Rockmusik steht.

„Irgendwann fiel eine Initialzündung förmlich vom Himmel – ich habe mir eine Gitarre von einem Freund geschnappt und 'Come as you are' von Nirvana oder 'Smoke in the water' von Deep Purple konnte ich auf Anhieb spielen. Die Griffe und Anschläge hatten sich wohl tief eingebrannt“, beschreibt Adam Glosnicki: „Zuhause gab es eine alte akustische Konzertgitarre, die normalerweise mit Nylonsaiten bestückt ist, aber mit Stahlsaiten versehen war. Auf der habe ich mir dann im wahrsten Sinne des Wortes die Finger blutig gespielt.“ Üben, üben und noch einmal üben ist bis heute eine Maxime von Adam Glosnicki, der nie Gitarrenunterricht hatte und an seinem Instrument reiner Autodidakt ist: „Und man darf keine Angst vor vermeintlich Kompliziertem haben.“ Diese Versessenheit führte in Jugendtagen bei Adam Glosnicki, der auch leidenschaftlicher Skateboard-Fahrer ist, dazu, dass er Gitarre sogar mit gebrochenem, eingegipsten Arm spielte. Es folgten Stationen in der Schulband der Realschule und in zwei weiteren Gruppen, der Wege sich schnell trennten. Mit der Band „Equal Silence“ erzielte Adam Glosnicki mehr als nur regionale Achtungserfolge. „Als sich 'Equal Silence' aus Zeitgründen auflöste, war ich so platt, dass ich die Gitarre ein Jahr nicht angefasst habe“, sagt der 32-Jährige. Dann fand sich die Gruppe „M.Adam“ zusammen, woraus sich schließlich „The Electric Coast“ entwickelte. Wieviele Konzerte Adam Glosnicki gespielt hat, kann er gar nicht sagen: „Ich spiele seit zwölf Jahren kontinuierlich Konzerte.“ Er war in ganz Deutschland unterwegs, dazu im benachbarten Ausland.