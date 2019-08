Dorfpark in Dabringhausen : „Toleranzgrenze ist überschritten“

Dabringhausen Im Dorfpark wurden Verbotsschilder beschmiert und demontiert. Diese Vandalismus-Schäden, Lärm und Müll sind nach Auffassung von Bürgermeister Rainer Bleek nicht hinnehmbar. Er kündigt härteres Durchgreifen an.

„Hier wird die Autorität der Stadt untergraben. Wir müssen ein deutliches Zeichen setzen. Es wird Kontrollen geben, die Personalien werden festgestellt und es werden Anzeigen erstattet“, kündigt Bleek auf Nachfrage dieser Redaktion an. Gerne hätte er einen anderen Weg gewählt: Das Gespräch mit den Jugendlichen, die zu einer Einigung führt, dass bestimmte Spielregeln eingehalten werden so wie es beim Jugendtreffpunkt Höferhof gelungen sei.

Jugendliche hatten sich im Mai als „Dorf-Jugend“ per Messenger-Dienst via Handy organisiert und engagiert an der Grundschule am Höferhof angepackt. Dort überstrichen sie die zahlreichen Graffiti und Farbschmierereien. Vorausgegangen war ein klärendes Gespräch mit der Stadt, das zu einer Einigung auf bestimmte regeln führte.

Der Dorfpark mutiert zum Brennpunkt: Jugendliche und junge Erwachsene haben diesen schon seit Längerem als ihren Treffpunkt auserkoren, es wird Alkohol getrunken und nach Zeugenaussagen auch gekifft, der Lärmpegel steigt mit zunehmenden Alkoholkonsum. Es wird gegröhlt, gepöbelt, Musik aufgedreht. Bis in die Nacht hinein wird „Party gemacht“ und Müll hinterlassen. „Da stehen am anderen Tag ganze Bierkästen, es liegen Pizzakartons herum, und die Bänke wurden beschmiert“, beschreibt Bleek die Hinterlassenschaften nach den Trinkgelagen.

Es sei der Stadt durchaus bewusst, dass die jungen Leuten einen Treffpunkt brauchen. „Wir haben ihnen einen Container angeboten, den der DTV früher in Gebrauch hatte. Denkbar wäre auch eine Art Grillhütte oder ein Unterstand. „Das große Problem ist, dass wir die Gruppen nicht kennen, sie haben keinen Sprecher. Wir haben also niemanden, der für Gespräche zur Verfügung steht oder einmal die Schlüsselgewalt übernehmen könnte, jemanden, der in der Gruppe durchsetzungsfähig ist.“ Die Gruppe in Höferhof hat solche Wortführer, solche Kontaktpersonen, „wir stehen jedenfalls für Gespräche zur Verfügung“, betont Bleek. Angeblich sollte ein Gespräch am Freitagabend stattfinden, aber das Treffen wurde nur über Facebook gepostet. Er erwarte aber schon eine formelle Einladung. „Wir reagieren nicht auf Zuruf“, betonte der Bürgermeister am Freitagmittag.