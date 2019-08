Gesund in Wermelskirchen : Neues Therapiezentrum an der Kölner Straße

Bis zur geplanten Eröffnung am 1. Oktober haben die drei Therapeuten Susann Ueberholz, Patrick Geiß und Susanne Liebherr (v.l.) in den ehemaligen Räumen von Früchte Krings an der Kölner Straße noch eine Menge zu tun. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Wermelskirchen Susanne Liebherr, Susann Ueberholz und Patrick Geiß werden ab 1. Oktober gemeinsam das Gesundheitszentrum 360° eröffnen.

An dieser Stelle kommt nun das Unverhoffte ins Spiel. „Wir waren in der Stadt unterwegs und haben am Schaufenster der ehemaligen Räume von Früchte Krings an der Kölner Straße 35 ein Schild hängen sehen, dass dafür ein Nachmieter gesucht werde“, erzählt Susanne Liebherr. Sie habe mit ihrer Kollegin einen Termin mit Patrick Geiß, der den Nachmieter suchte, ausgemacht. „Und im Gespräch ist sehr schnell klar geworden, dass wir die Räumlichkeiten am besten zu dritt nutzen sollten“, sagt Susanne Liebherr. Auch Patrick Geiß sagt: „Es war uns allen von Sekunde eins an klar, dass wir zusammenarbeiten sollten.“