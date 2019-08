SPD-Fraktionsvorsitzender ändert Antrag an den Stadtrat : Expertenrunde zum Thema „Politiker und soziale Medien“

Wermelskirchen Der Ältestenrat diskutierte am Donnerstagabend, wie sich Politiker in den sozialen Medien verhalten und was sie bei der Verwendung von Zitaten beachten sollten. Er hat sich darauf verständigt, dass eine öffentliche Veranstaltung mit externen Experten zu diesem Thema organisiert wird, sagte Bürgermeister Rainer Bleek nach dem Treffen mit dem kleinen Kreis an Ratsmitgliedern.

Darüber hinaus soll es aber auch um das Thema „Anfeindungen und Bedrohungen von Mandatsträgern und Stadtoberhäuptern in den sozialen Medien“ gehen. Teilweise werden sie in Kommentaren aufs Übelste beschimpft. Moderiert durch Bleek, soll es nach der Expertenrunde anschließend eine Diskussion mit Vertretern der Fraktionen und dem Publikum geben. Eventuell könnte sich die Politik am Ende darauf einigen, welche Grenzen nicht überschritten werden sollten. Das wäre aber eher als ein Appell gedacht.

Auslöser für das Thema im Ältestenrat war der Vorstoß des SPD-Fraktionsvorsitzenden Jochen Bilstein, der Stadtrat möge Henning Rehse von der WNKUWG (Wermelskirchener Neue Kommunalpolitik – Unabhängige Wählergemeinschaft) für seine Äußerung auf Facebook über die Seenotrettung von Flüchtlingen rügen. Formalrechtlich ist dies nicht möglich, sagte Bleek nochmals im Gespräch mit dieser Redaktion. Daher habe Bilstein diesen Antrag zurückgezogen. Stattdessen wurde im Ältestenrat in einer offenen und sachlichen Diskussion über die Frage gesprochen, ob sich der Rat auf gewisse „Regeln“ einigen könnte.

„Dabei geht es nicht um einen Ehrenkodex, das würde auch zu weit gehen“, berichtete Jochen Bilstein von dem Treffen. Die Meinungsfreiheit solle keineswegs eingeschränkt werden. Es gehe vielmehr um die Wortwahl, darum, der Verrohung der Sprache etwas entgegenzusetzen – und es gehe um die Verantwortung der Mandatsträger bei Themen wie Rassismus und Fremdenfeindlichkeit. Es sei ein gutes Signal an die Öffentlichkeit, wenn die Politik sich zur Einhaltung bestimmter Grenzen bekenne. Für die erste Ratssitzung nach der Sommerpause werde er einen entsprechenden Antrag stellen. Er hoffe, dass sich die Mehrheit diesem anschließen werde.