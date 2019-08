Klima in Wermelskirchen : Klimaschutzbericht stellt die nächsten Maßnahmen vor

Klima in Wermelskirchen

Rhein-Berg Der Kreistag hat in seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause die im Klimaschutzbericht vorgeschlagenen Maßnahmen einstimmig beauftragt.

Einen detaillierten Einblick in die Arbeit des Klimaschutzmanagements im Rheinisch-Bergischen Kreis gibt der Bericht von Martin Beulker. Darin stellt der Klimaschutzmanager die Ergebnisse für 2018 dar und liefert einen Ausblick auf die Vorhaben bis Ende 2019. Einstimmig beauftragte der Kreistag in seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause die in dem Bericht vorgeschlagenen und erläuterten Maßnahmen.