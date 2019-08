Golfturnier : Audi quattro Cup in Dreibäumen

Sieger und Platzierte der fünften Auflage des Audi quattro Cups. Foto: Autohaus Messink

Dreibäumen Zum fünften Mal richtete das Autohaus Messink das Golfturnier aus.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Zum fünften Mal hintereinander hat das Team von Audi Messink im Golfclub Dreibäumen den Audi quattro Cup organisiert. Die Motivation bei den Golfern war wieder groß, denn wer sich in einem der regionalen Turniere durchsetzt und auch das Deutschlandfinale gewinnt, darf am Ende des Jahres in Kitzbühel gegen die internationale Konkurrenz antreten. Neben vielen tollen Preisen qualifiziert sich das erste Netto-Team außerdem für die Teilnahme am Deutschlandfinale.

Auf Einladung des Autohauses Messink gingen am 20. Juli im Golfclub Dreibäumen 80 Teilnehmer an den Start. Auch in diesem Jahr hat das Team von Audi Messink wieder dafür gesorgt, dass die Teilnehmer ihren spannenden und schwungvollen Turniertag genießen konnten. Im Anschluss an das Turnier wurden die Gäste an der Außentheke begrüßt und zu einem Barbecue eingeladen. Bei dieser Atmosphäre konnten alle den schönen Tag nochmal Revue passieren lassen.

Die Gewinner des Turniers 1. Netto: Eva Holthaus und Erich Buchholz; 2. Netto: Annett Diezl und Wolfgang Diezl; 3. Netto: Petra Krause und Rainer Krause; 1. Brutto: Friedhelm Klüting und Hendrik Klüting; Außer Konkurrenz: Lore Schwerter und Stefan Schwerter; Nearest to the Pin (Damen): Petra Krause; Nearest to the Pin (Herren): Lothar Kunze; Longest Drive (Damen): Birgit Dreßen; Longest Drive (Herren): Hendrik Klüting.

(özi)