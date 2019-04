Freundeskreis Haus Vogelsang in Wermelskirchen : Im Einsatz für die Lebensqualität der Senioren

Wermelskirchen Mit 21.000 Euro hat der Freundeskreis das Evangelische Altenzentrum Haus Vogelsang unterstützt – mehr als in den Vorjahren.

Es war ein besonderes Jahr: Deutlich mehr Anträge als sonst erreichten den Vorstand des Freundeskreises Haus Vogelsang. Am Ende fiel die Fördersumme ungewöhnlich hoch aus, informierte Kassiererin Annegret Biank während der Jahresversammlung: 21.152 Euro hatte der Freundeskreis der Pflegeeinrichtung bewilligt. Der Vorsitzende Klaus-Dieter Rath machte schnell deutlich, warum die Summe um etwa 6000 Euro höher ausfällt als 2017. „Der Neubau wurde bezogen“, sagte er. Weil sich der Freundeskreis auch für das neue Gebäude am Vogelsang auf die Fahnen geschrieben habe, die Lebensqualität der Bewohner zu fördern und weiter zu erhöhen, habe der Verein gerne geholfen, das neue Haus auszustatten. „Wir wollen fördern, was Spaß, Freude und glücklich macht“, sagte Rath. Deswegen würden nicht mehr wie früher etwa Hebebühnen oder Toiletteneinrichtungen gefördert. „Diese Kosten gilt es, beim Bau und den Förderanträgen zu bedenken“, sagte Rath und lobte Einrichtungsleiterin Heidi Popko dafür, dass solche Anträge auch nicht mehr gestellt würden. Vielmehr gehe es dem Freundeskreis darum, solche Dinge zu finanzieren, für die sonst kein Geld in die Hand genommen werden könne.