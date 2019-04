Die Dhünntalschule holt sich den Pokal der Grundschulen : „Die schnellen Magier“ springen allen davon

Anlauf, Absprung, hoch hinaus: Die Viertklässler beim Weitsprung in der Halle. Foto: Meuter, Peter (pm)

Wermelskirchen Wie verbindet man sportlichen Ehrgeiz mit spielerischem Ansatz? Das zeigten jetzt die alternativen Mannschaftswettkämpfe der Viertklässler. Dabei wurde das klitschnasse T-Shirt kurzerhand zum Staffelstab.

Für die Viertklässler in Wermelskirchen startete die Woche mit kribbeliger Aufregung. Schließlich ging es darum, den Pokal der alternativen Mannschaftswettkämpfe für ihre Schule zu gewinnen. Alle fünf heimischen Grundschulen hatten am Montagvormittag eine Mannschaft zu dem besonderen Wettbewerb geschickt. „Um vom reinen Wettkampfgedanken wegzukommen, haben wir leichtathletische Disziplinen spielerisch verpackt“, sagte Dagmar Strehlow-Toussaint, Schulleiterin der Waldschule. So wurde nicht nur gut gelaunt um den Pokal gekämpft, sondern auch viel gelacht, getobt und gespielt.