Bürgermonitor: Ärger in Wermelskirchen : Schlagloch-Piste nach Unterberg

Wermelskirchen Stadt sanierte das Straßenstück zwischen Heidchen und Siefen, ein weiteres Stück soll noch 2019 folgen. Aber bis Unterberg fehlt das Geld. Obwohl die Straßen marode ist. Dort müsste die Stadt allein die Kosten tragen.

Wer bis in die Hofschaft Unterberg fahren will, sollte sich Zeit nehmen. Auf diesen Gemeindestraßen kann’s teuer werden. Denn die Fahrbahn von Stiegeleich bis Unterberg ist übersät mit teils tiefen Löchern. Bis zu zehn Zentimeter sind keine Seltenheit. Die Bankette ist sowieso zerstört. Vor allem durch landwirtschaftliche Fahrzeuge und Schwertransportern, die Futter liefern.

Bernd Thomas platzte der Kragen. Zwischen Heidchen und Siefen wurde jüngst die Straße saniert. Dann rückten die Fahrzeuge wieder ab, obwohl ab der nächsten Hofschaft Stiegeleich die Straße weiter löchrig ist. „Bei uns wird seit Jahrzehnten nur geflickt. Tellergroße Löcher sind die Regel, eher sind sie größer.“ Wird der Asphalt in die Löcher gestopft, hat sich das Material häufig schon nach Stunden wieder gelöst. Denn durch den Reiterhof in Unterberg sind viele Autos, mit und ohne Pferdeanhänger, sowie auch schwerer Transporter unterwegs. Und natürlich auch landwirtschaftliche Fahrzeuge. Von einem Reifenschaden an einem Pferdehänger weiß Thomas. „Aber es sind sicher inzwischen mehr.“

Das Tiefbauamt kennt die Situation. Amtsleiter Harald Drescher: „Das Straßenstück Heidchen-Siefen wurde im Rahmen der Straßenoberflächensanierung in Ordnung gebracht.“ Das war noch ein Programm aus 2018, als sechs bis acht Straßen saniert wurden. „Das Wetter spielte aber Ende des Jahres nicht mit, so dass wir die Arbeiten auf dieses Frühjahr verschoben haben.“

Er bestätigte die Ahnungen von Andreas Hülsenbeck: „Es ist richtig: Der Ausbau im Außenbereich ist richtig teuer für die Stadt, da sie allein für die Kosten aufkommen muss. Deshalb fahren wir das auf Sparflamme.“ Wie schlecht es auf dem Land bestellt ist, zeigt ein anderes Beispiel: Die BEW hat inzwischen die Stromleitungen in die Erde verlegt, die Telefonleitungen hängen immer noch an Kabeln in der Luft. „Immer mal wieder reißt ein landwirtschaftliches Fahrzeug so ein Kabel ab. Dann stehen wir ohne Telefon da. Und von Internet träumen wir nur.“