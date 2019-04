Nach dem Aufstieg: : Bever-Segler mit Ambitionen in Liga Zwei

Sahneschnitte für 14 bergische Segler: Die SVWu-Crew freut sich auf die Zweitliga-Saison. Foto: Heike Karsten

Hückeswagen Die Segler-Vereinigung Wuppertal (SVWu) tritt in der Saison 2019 erstmals in der Vereinsgeschichte in der Zweiten Segel-Bundesliga an.

Im Januar erreichte die Segler-Vereinigung Wuppertal (SVWu) von der Bever-Talsperre die gute Nachricht: Nach dem Rück­zug des Augsburger Segler-Clubs rückten die Bergischen in die Zweite Bundesliga nach. Vier Jahre hatte die SVWu um den Einzug in die Klasse gekämpft. Beim DSL-Pokal 2018 in Hamburg, der Qualifikation zur Zweiten Bundesliga, hatten die Bergischen den Aufstieg mit dem elften Platz nur knapp verpasst.

„Für uns war das Nachrücken eine Überraschung, aber wir sind nicht unvorbereitet“, sagt Team-Manager Ronald Roos. Vielmehr freue man sich, nun endlich gegen Top-Gegner an den Start gehen zu können. Das erfolgreiche Training bestätigt den Team-Manager in seinem Optimismus. „Wir konnten schon im November in Hamburg gegen die Erstliga-Clubs gut mithalten“, sagt Roos. Ziel der Mannschaft sei es nun, in der oberen Hälfte der Liga-Tabelle mitzusegeln. „Der Weg ist dabei das Ziel“, fügt Ronald Roos hinzu, der das Team zusammen mit seiner Ehefrau Kirsten trainiert.

Drei auf einen Streich: Erstmals trainierte das SVWu-Zweitligateam mit allen drei J 70-Booten auf der Bever-Talsperre. Foto: Heike Karsten. Foto: Heike Karsten

Info Saison 2019 in der Segelbundesliga Termine 3.-5. Mai Starnberg, 7.-19. Mai Konstanz, 20.-22. Juli Travemünde (nur 1. Liga), 23.-25. August Berlin, 13.-15. September Kiel. Finale 17.-19. Oktober in Glücksburg, DSL-Pokal 20.-21. Oktober in Glücksburg

Die Mannschaft besteht derzeit aus 16 Seglern. Zum ersten Wettkampftag soll das Team an den Start gehen, das auch die Qualifikation eingefahren hat. Neben Ronald Roos als Steuermann sind das seine Kinder Morten Roos (23, Trimmer) und Maren Roos (21, Taktiker) sowie Hermann Franc (Pit). Trainiert wird zunächst auf heimischem Terrain der Bever-Talsperre. Über Ostern gibt es zudem eine Trainingswoche in Eckernförde. Der Startschuss zur Saison 2019 fällt am 3. Mai am Starnberger See. Zwei Wochen später steuert das Team der SVWu den Bodensee in Konstanz an. Bis zum Saisonstart will auch Maren Roos wieder einsatzfähig sein. Sie hatte sich beim Skifahren einen Innenbandriss am Knie zugezogen und ist derzeit sportlich außer Gefecht gesetzt.

Der Verein ist für die Zukunft gut aufgestellt. Erst am Samstag wurde der zusätzliche Neubau auf dem Vereinsgelände in Hückeswagen feierlich eingeweiht. „Es ist ein Meilenstein für den Verein“, sagte die Vorsitzende Sabine Isringhaus. In dem mit Solarenergie betriebenen Gebäude sind Umkleide- und Duschräume, eine Behindertentoilette, eine Bootswerkstatt sowie ein Jugend- und Seminarraum untergebracht. Davon profitieren nicht nur die Vereinsmitglieder, sondern auch die Teilnehmer der Regatten und Segelfreizeiten. Allein in der Saison 2019 wird die SVWu zwei German Open Regatten als Veranstalter austragen.