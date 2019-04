Eröffnung ist Anfang Mai geplant : „Krämerladen“ erreicht Ziele und zieht an Kölner Straße

Wermelskirchen Ende März fiel pünktlich um Mitternacht „der Hammer“. Für Jochen Schmees steht fest: Der Gründer des „Krämerladens“, der sein Geschäft mit dem „Unverpackt Einkaufen“-Konzept Anfang Mai eröffnen will, hat beide Crowdfunding-Ziele (wir berichteten) erreicht.

Kunden füllen Lebensmittel in eigene Behälter ab : Unverpackt-Geschäft in Innenstadt geplant

Mit der nunmehr doppelten Summe kommen weitere Glas-Spender hinzu, wird das Sortiment breiter aufgestellt und werden eine Nussmus-Maschine, eine Getreidemühle sowie ein Flocker anschafft, kündigt Schmees an. Zur Zeit kümmert sich Jochen Schmees bereits fleißig um die Renovierung und hat das Geheimnis gelüftet, wo der „Krämerladen“ entsteht: das Geschäft zum unverpackten Einkaufen in Wermelskirchen zieht in das ehemalige Schuhhaus Schnütgen an der Kölner Straße 46, worüber Hausbesitzer Johannes Schnütgen und Betreiber Jochen Schmees einen Mietvertrag abgeschlossen haben.